Боевики вернули ВСУ тела трех военных - волонтер

Об этом на своей странице в Facebook сообщил волонтер Александр Сурков.

"Только что забрали тела трех павших. По утверждению присутствовавших, следов пыток на них нет. Подробности позже", - говорится в его сообщении.

Также Сурков напомнил, что сегодня в сети был вброшен фейк о том, что якобы бойцов АТО, взятых в плен на Светлодарской дуге, запытали до смерти.

"В результате этого вброса возврат тел погибших ребят, по которым шли переговоры, едва не сорвался. Сепаратисты потребовали освидетельствования Красным Крестом, которое могло затянуться надолго", - подчеркнул волонтер, добавив, что переговорщикам удалось достичь положительных результатов.

Ранее волонтер и координатор проекта "СтопТеррор" Кабакаев заявлял, что на Светлодарской дуге вблизи Дебальцево Донецкой области в плену у боевиков погибли трое украинских военнослужащих.

"Трагическая ситуация на Светлодарской дуге. Троих наших ребят нет в живых. Двое были на поле, забрали их то ли местные боевики, то ли наемники из РФ, пока неизвестно. Бойцы были ранены, их сняли на видео и передали нашим, как подтверждение того, что они у противника, только внесу поправку, противник-достоин уважения, а эти нет. Провести обмен не удалось, враг не захотел и наши не нашли с кем говорить, там каждый командир и найти ответственного за остановку огня, было нереально. Потом их перевезли в Дебальцево, издевались и мучили, в итоге убили. Зверские фото с пытками и телами сразу прислали нам, как подтверждение того, что они "200-е", – написал Кабакаев.