В минувшие сутки боевики дважды пытались атаковать позиции ВСУ в районе Светлодарской дуги

Об этом говорится в утренней сводке пресс-центр штаба АТО.

В частности, из артиллерии калибра 122-миллиметра и 120-миллиметровых минометов боевики обстреливали наши позиции в районе Луганского. С 82-миллиметровых минометов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов – Авдеевку, Новгородское, Верхнеторецкое и опять же Луганское.

Оккупанты дважды пытались атаковать наши позиции в районе Светлодарской дуги, и оба раза были остановлены огнем в ответ. Кроме того, в течение дня противник трижды обстрелял н.п. Мироновка из152-миллиметровой артиллерии.

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На Мариупольском направлении из 120-ти и 82-миллиметровых минометов противник обстрелял Красногоровку, Старогнатовку и Водяное.

На Луганском направлении из противотанковых ракетных комплексов и 82-миллиметровых минометов враг вел огонь по Крымскому. Из гранатометов – по Попасной и Желтому.

Всего зафиксировано 22 обстрела, из которых три – по населенному пункту.