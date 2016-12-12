Турчинов в День Сухопутных войск: мы остановили врага, а затем полностью очистим от него нашу землю

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе СНБО.

По словам Турчинова, военнослужащие Сухопутных войск - образец отваги, силы духа, воли к победе, основа боевого потенциала Вооруженных сил Украины.

«Личный состав Сухопутных войск играет решающую роль в защите территориальной целостности и неприкосновенности границ нашего государства. Вечная память павшим героям, которые отдали свою жизнь, самоотверженно защищая Украину», - подчеркнул Турчинов.

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Как отметил секретарь СНБО, сегодняшний праздник военнослужащие Сухопутных войск снова встречают на боевых позициях, но, отметил он, «благодаря вашему профессионализму и мужеству мы остановили сильного и жестокого врага, а затем полностью очистим от него нашу землю».

Турчинов пожелал воинам крепкого здоровья, добра и семейного уюта, всегда побеждать врага, оставаясь живыми и невредимыми.