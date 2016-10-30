Прокремлевский журналист из Британии выдал позиции "ЛНР" на Донбассе (фото)
Пророссийский журналист-пропагандист Грэм Филлипс опубликовал в соцсети снимки позиций террористов "ЛНР".
Снимки с "передовой ЛНР" пропагандист Филлипс выложил в своем Twitter.
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"Сегодня я посетил поселок Кировское (Голубовка). Это самая передовая "ЛНР", – подписал Филлипс фото с высоты птичьего полета.
Сегодня я пошел в поселке Кировске, Голубовский, ЛНР. Это на самое передовое ЛНР. #Донбасс#ЛНР#Новороссияpic.twitter.com/3OwmmyAXHh— Graham W Phillips (@GrahamWP_UK) October 29, 2016
Напомним, ранее посол Украины в Соединенном королевтстве Наталья Галибаренко обращалась к властям Великобритании с просьбой прекратить деятельность британца в Украине. Но в Великобритании заявивли, что украинская власть должна разобраться с кремлевским пропагандистом сама. Среди прочего Филлипс известен своими издевательствами над искалеченным украинским пленным боевиков Жемчуговым.