Снимки с "передовой ЛНР" пропагандист Филлипс выложил в своем Twitter.

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"Сегодня я посетил поселок Кировское (Голубовка). Это самая передовая "ЛНР", – подписал Филлипс фото с высоты птичьего полета.

Напомним, ранее посол Украины в Соединенном королевтстве Наталья Галибаренко обращалась к властям Великобритании с просьбой прекратить деятельность британца в Украине. Но в Великобритании заявивли, что украинская власть должна разобраться с кремлевским пропагандистом сама. Среди прочего Филлипс известен своими издевательствами над искалеченным украинским пленным боевиков Жемчуговым.