За сутки на Донбассе погибших среди украинских военных нет, 4 бойца получили ранения – Минобороны

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.

Кроме того, он отметил, что за прошедшие сутки трое сотрудников Государственной фискальной службы также были ранены.

«За сутки, что прошли, в результате боевых действий погибших украинских военнослужащих не было, однако четверо бойцов Вооруженных сил Украины, а также трое сотрудников Государственной фискальной службы, получили ранения», - сообщил Мотузяник.

Читайте такжеТеррористы в очередной раз обстреляли контрольный пост пограничников "Марьинка"

Как сообщал УНИАН, по данным пресс-центра штаба АТО, за прошедшие сутки российско-оккупационные войска 53 раза открывали огонь по позициям украинских защитников.

29 октября на Луганщине, в районе населенного пункта Лопаскине во время обстрелов террористов получили ранения трое членов мобильной группы фискальной службы.