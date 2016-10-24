За минувшие сутки боевики 35 раз обстреляли силы АТО, больше всего – на Мариупольском направлении

Об этом говорится в утренней сводке пресс-центра штаба АТО.

На Мариупольском направлении зафиксированы 20 провокаций против сил АТО. Боевики совершили обстрелы подразделений Вооруженных Сил Украины из пулеметов крупного калибра, гранатометов и стрелкового оружия в Широкино, Талаковке, Марьинке и Тарамчуке, а в Красногоровке и Павлополе кроме указанного оружия враг применил минометы калибра 82мм.

На Луганском направлении со стороны оккупантов произошло 9 случаев нарушения режима прекращения огня. По украинским позициям противник открыл огонь из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия в районах Новозвановки и Новоалександровки, в Крымском и Счастье – из минометов 82 калибра.

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На Донецком направлении российско-оккупационные войска 6 раз открывали огонь по силам АТО. В частности, в Луганском они использовали во время провокаций против украинских защитников минометы калибра 82мм, в Авдеевке - гранатометы, пулеметы и минометы 120 калибра.