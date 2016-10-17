Миссия ОБСЕ вновь заявила о препятствиях в безопасном доступе к Петровскому и Богдановке
14:17, 17 октября 2016Война
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Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ снова заявила о препятствиях в безопасном доступе к Петровскому и Богдановке.
Наблюдатели ОБСЕ / Фото REUTERS
Об этом говорится в сообщении миссии в социальной сети Facebook.
"Ограничен доступ СММ ОБСЕ к участку разведения Петровское/Богдановка – ВСУ, «ДНР» не смогли гарантировать безопасность СММ (возможны мины)", - отметили в миссии.
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Представители СММ напомнили, что они готовы и могут осуществлять наблюдение, но им нужен доступ.
"Представитель ВСУ в СЦКК присутствовал на месте в Богдановке, но не может гарантировать безопасность СММ. Представитель ВС РФ при СЦКК отсутствует в Петровском. СЦКК должна способствовать обеспечению безопасного и беспрепятственного доступа СММ, координировать разминирование", - добавили в миссии.
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