Миссия ОБСЕ вновь заявила о препятствиях в безопасном доступе к Петровскому и Богдановке

Об этом говорится в сообщении миссии в социальной сети Facebook.

"Ограничен доступ СММ ОБСЕ к участку разведения Петровское/Богдановка – ВСУ, «ДНР» не смогли гарантировать безопасность СММ (возможны мины)", - отметили в миссии.

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Представители СММ напомнили, что они готовы и могут осуществлять наблюдение, но им нужен доступ.

"Представитель ВСУ в СЦКК присутствовал на месте в Богдановке, но не может гарантировать безопасность СММ. Представитель ВС РФ при СЦКК отсутствует в Петровском. СЦКК должна способствовать обеспечению безопасного и беспрепятственного доступа СММ, координировать разминирование", - добавили в миссии.