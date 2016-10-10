Боевики совершили массированный обстрел позиций ВСУ под Мариуполем: госпиталь заполнен ранеными - СМИ
В понедельник, 10 октября, в 9 утра на участке Водяное-Широкино произошел тяжелый обстрел украинских позиций. За час боевики выпустили порядка 200 снарядов и мин из САУ, "Гвоздики", 120-мм и 82-мм, БМП, СПГ, гранатометов.
"Сегодня из Саханки по нашим ребятам лупили всем тяжелым. С самого утра. Начали с минометов 120-х и 80-х, продолжили тяжелой артой, танками, "Гвоздиками". Тяжело отвечать из стрелкового оружия против танков и "пионов", - сообщила на своей странице в Facebook волонтер Галина Однорог.
Читайте такжеНа Донбассе стало поспокойнее: активные обстрелы продолжаются только на Мариупольском направлении
По словам пресс-офицер сектора "Мариуполь" Александра Киндсфатера, в последние 3 дня не прекращается обстрел на участке Водяное-Широкино, сообщает 0629.
Так, боевики используют всевозможные виды тяжелых орудий.
Как отмечается, за последние дни боевики в нарушение Минских соглашений подогнали в Саханку и Безымянное тяжелые виды орудий, включая систему "Град".
Стоит отметить, что официальной информации о раненых нет. В то же время волонтеры, которые посетили госпиталь, утверждают, что на данное время раненых уже 11 человек, и они продолжают поступать.
Информация о погибших проверяется.
Именно из Саханки в январе 2015 года боевики обстреляли микрорайон "Восточный". Тогда погибло 30 мирных жителей, еще 130 человек были ранены.