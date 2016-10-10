Боевики совершили массированный обстрел позиций ВСУ под Мариуполем: госпиталь заполнен ранеными - СМИ

"Сегодня из Саханки по нашим ребятам лупили всем тяжелым. С самого утра. Начали с минометов 120-х и 80-х, продолжили тяжелой артой, танками, "Гвоздиками". Тяжело отвечать из стрелкового оружия против танков и "пионов", - сообщила на своей странице в Facebook волонтер Галина Однорог.

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По словам пресс-офицер сектора "Мариуполь" Александра Киндсфатера, в последние 3 дня не прекращается обстрел на участке Водяное-Широкино, сообщает 0629.

Так, боевики используют всевозможные виды тяжелых орудий.

Как отмечается, за последние дни боевики в нарушение Минских соглашений подогнали в Саханку и Безымянное тяжелые виды орудий, включая систему "Град".

Стоит отметить, что официальной информации о раненых нет. В то же время волонтеры, которые посетили госпиталь, утверждают, что на данное время раненых уже 11 человек, и они продолжают поступать.

Информация о погибших проверяется.

Именно из Саханки в январе 2015 года боевики обстреляли микрорайон "Восточный". Тогда погибло 30 мирных жителей, еще 130 человек были ранены.