За день боевики 10 раз обстреляли военных, эпицентром провокаций остается Широкино
На Донецком направлении под вражеским огнем из БМП, пулеметов крупного калибра, гранатометов и стрелкового оружия оказались защитники Новгородского и Авдеевки.
Эпицентром вооруженных провокаций в зоне проведения антитеррористической операции российско-террористических войск остается Широкино.
Читайте такжеМинобороны: срок отвода сил вблизи Станицы Луганской переносится
Как сообщает в сводке пресс-центр штаба АТО по состоянию на 18.00, в течение дня на Донбассе зафиксировано 10 случаев открытия огня по позициям украинских защитников со стороны российско-оккупационных войск. Из них 8 на Мариупольском направлении и 2 - на Донецком.
«Противник прибег к вооруженным провокациям в районе Марьинки, Гранитного, Павлополя, применяя огонь из пулеметов, гранатометов и стрелкового оружия. Эпицентром событий сегодня оставалось Широкино. Здесь укрепления сил АТО дважды обстреляли из ствольной артиллерии калибра 122 мм», - сказано в сообщении.
На Донецком направлении под вражеским огнем из БМП, пулеметов крупного калибра, гранатометов и стрелкового оружия оказались защитники Новгородского и Авдеевки.
Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки в зоне АТО оккупационные войска 48 раз открывали огонь по позициям украинских бойцов.