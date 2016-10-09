За день боевики 10 раз обстреляли военных, эпицентром провокаций остается Широкино

Эпицентром вооруженных провокаций в зоне проведения антитеррористической операции российско-террористических войск остается Широкино.

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Как сообщает в сводке пресс-центр штаба АТО по состоянию на 18.00, в течение дня на Донбассе зафиксировано 10 случаев открытия огня по позициям украинских защитников со стороны российско-оккупационных войск. Из них 8 на Мариупольском направлении и 2 - на Донецком.

«Противник прибег к вооруженным провокациям в районе Марьинки, Гранитного, Павлополя, применяя огонь из пулеметов, гранатометов и стрелкового оружия. Эпицентром событий сегодня оставалось Широкино. Здесь укрепления сил АТО дважды обстреляли из ствольной артиллерии калибра 122 мм», - сказано в сообщении.

На Донецком направлении под вражеским огнем из БМП, пулеметов крупного калибра, гранатометов и стрелкового оружия оказались защитники Новгородского и Авдеевки.

Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки в зоне АТО оккупационные войска 48 раз открывали огонь по позициям украинских бойцов.