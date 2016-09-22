"Тишина по-донбасски" продолжается: за сутки оккупанты 14 раз обстреливали силы АТО

Об этом сообщает на своей странице в Facebook пресс-центр штаба АТО.

В частности, на Донецком направлении зафиксировано 5 обстрелов. Оккупанты вели огонь из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия в районе Авдеевки. Кроме того, по Зайцево враг открывал огонь из миномету 120-го калибра.

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На Мариупольском направлении зафиксировано 8 нарушений "режима тишины". В районе Марьинки, Старогнатовки и Новотроицкого боевики вели беспокоящий огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

На Луганском направлении зафиксирован 1 обстрел: противник прибег к вооруженной провокации в районе Новоалександровки, где вел огонь из стрелкового оружия.

Отмечается, что минувшие сутки в зоне проведения АТО пролетов БПЛА не зафиксировано.

Напомним, за предыдущие сутки, 20 сентября, также было зафиксировано 5 обстрелов на Донецком направлении и 8 на Мариупольском. При этом на Луганщине было "тихо".