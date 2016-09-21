Оккупанты на Донбассе притихли: за сутки 13 обстрелов, на Луганщине снова "молчат"

Об этом сообщает на своей странице в Facebook пресс-центр штаба АТО.

В частности, на Донецком направлении зафиксировано 5 нарушений "режима тишины". Российско-оккупационные войска вели огонь из БМП по Луганскому и Зайцево. К тому же, противник обстрелял Зайцево из миномета 120-го калибра, а из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия вел огонь по Майорску, Луганскому и Зайцево.

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На Мариупольском направлении зафиксировано 8 нарушений "режима тишины". В районе Марьинки, Старогнатовки и Павлополя боевики вели беспокоящий огонь из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия. Кроме того, боевики обстреливали из БМП позиции украинских войск возле Старогнатовки.

Отмечается, что в зоне проведения АТО за прошедшие сутки не было зафиксировано пролетов БПЛА.