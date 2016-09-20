За минувшие сутки в зоне АТО ранены трое военных

13:02, 20 сентября 2016
Война
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На протяжении минувших суток в зоне проведения антитеррористической операции ни один украинский военнослужащий не погиб, трое получили ранения.

УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко на брифинге в Киеве.

Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки российско-оккупационные войска 22 раза открывали огонь по позициям украинских военнослужащих.

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В частности, на Донецком направлении зафиксировано 10 нарушений "режима тишины", на Мариупольском - 8, на Луганском - 4.

Также, по данным штаба АТО, в районе села Новозвановка Попаснянского района со стороны поселка Калиново произошло боевое столкновение с ДРГ российско-оккупационных войск.

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