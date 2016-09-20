За минувшие сутки в зоне АТО ранены трое военных
13:02, 20 сентября 2016Война
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На протяжении минувших суток в зоне проведения антитеррористической операции ни один украинский военнослужащий не погиб, трое получили ранения.
За сутки в зоне АТО ранены трое украинских военных / УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко на брифинге в Киеве.
Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки российско-оккупационные войска 22 раза открывали огонь по позициям украинских военнослужащих.
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В частности, на Донецком направлении зафиксировано 10 нарушений "режима тишины", на Мариупольском - 8, на Луганском - 4.
Также, по данным штаба АТО, в районе села Новозвановка Попаснянского района со стороны поселка Калиново произошло боевое столкновение с ДРГ российско-оккупационных войск.
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