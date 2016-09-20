За минувшие сутки в зоне АТО ранены трое военных

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко на брифинге в Киеве.

Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки российско-оккупационные войска 22 раза открывали огонь по позициям украинских военнослужащих.

Читайте такжеВоенные Сил спецопераций отработали десантирование с Ми-8 в условный тыл противника (видео)

В частности, на Донецком направлении зафиксировано 10 нарушений "режима тишины", на Мариупольском - 8, на Луганском - 4.

Также, по данным штаба АТО, в районе села Новозвановка Попаснянского района со стороны поселка Калиново произошло боевое столкновение с ДРГ российско-оккупационных войск.