На Луганщине произошло боевое столкновение с ДРГ оккупантов - штаб АТО

Об этом сообщает на своей странице в Facebook пресс-центр штаба АТО.

В частности, на Донецком направлении зафиксировано 10 нарушений “режима тишины”. Обстрелы со стороны оккупантов из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия произошли в районе Авдеевки, Луганского, Майорска, Новоселовки и Верхнеторецкого. Кроме того, по Авдеевке оккупанты открывали огонь из миномета 82-го калибра.

На Мариупольском направлении зафиксировано 8 нарушений “режима тишины”. В районе Широкино, Марьинки, Водяного, Старогнатовки, Богдановки и Павлополя боевики вели беспокоящий огонь из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия.

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На Луганском направлении зафиксировано 4 нарушения “режима тишины”. Противник прибегал к вооруженным провокациям в районе Новоалександровки и Новозвановки, где боевики вели огонь из стрелкового оружия и подствольных гранатометов.

Кроме того, в районе Новозвановки со стороны Калиново, произошло боевое столкновение с ДРГ российско-оккупационных войск.

В зоне проведения АТО за минувшие сутки зафиксирован пролет одного БПЛА.

"Учитывая меры, которые проводятся в воинских частях оккупационных войск, можно сделать вывод, что основные усилия противник сосредоточивает на усилении подразделений первого эшелона, совершенствуя систему фортификационного оборудования позиций и оборонительных рубежей", - говорится также в сообщении.