Разведка обнародовала новые имена российских военных на Донбассе

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Об этом говорится в сообщении ведомства на странице в Facebook.

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«Установлен личный состав гаубичной самоходной артиллерийской батареи гаубичного самоходного артиллерийского дивизиона 9 отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты (военная часть 08819, Новоазовск) 1 АК (Донецк) Центра территориальных войск (Новочеркасск) Южного военного округа (Ростов-на-Дону) вооруженных сил Российской Федерации, который выполняет преступные приказы Генерального штаба ВС РФ относительно “расстрела Минских договоренностей”», - говорится в сообщении.

Как отмечается, удалось идентифицировать гражданина РФ Евгения Гудзя (17.11.1982 г.г., м. Майкоп), гражданина РФ Дмитрия Долєва (05.03.1993 г.р., г. Уфа), Руслан Хухизянов (06.06.1994 г.р.); Анатолий Агарёв (22.04.1989 г.р.); Александр Агарёв (13.02.1975 г.н.).

Согласно сообщению, указанный личный состав виноват в целенаправленном уничтожении гражданской инфраструктуры Донбасса в районах Широкино, Старогнатовки, Богдановки, Гнутово, Водяного, Павлополя, Новотроицкого, а также осуществляет провокационные обстрелы неподконтрольной Украине территории с целью введения в заблуждение представителей ОБСЕ и обвинения украинской стороны в нарушении Минских договоренностей.

Кроме того, указанный личный состав принимал непосредственное участие в том числе в организации и совершении 16 августа 2016 года обстрелов из 122-мм самоходных артиллерийских установок н. п. Чермалык, во время которого было уничтожено агропредприятие вместе с сельскохозяйственной техникой, а также были разрушены дома мирных жителей украинского поселка.