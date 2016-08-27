Представитель Украины в контактной группе частично обнародовал контраргументы Киева на переговорах в Минске

Соответствующую запись он сделал на своей странице в Facebook.

«Эти документы нужны для "пикирования" с российской стороной во время переговоров. Кроме того, нужно знать, что вся информация, которую вы прочтете, украинская сторона официально докладывает СММ ОБСЕ», - написал он.

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Так, согласно документам, в период с 01 по 25 августа 2016 года боевики 1386 раз нарушали режим прекращения огня, в том числе в 675 случаях зафиксировано применение вооружения, которое согласно Минских договоренностей должно быть отведено, а именно: танки – 5 обстрелов, артиллерийские орудия калибром 152 мм – 23 обстрела, калибром 122 мм – 62 обстрела, минометы – 585 обстрелов (230 – калибром 120 мм, 355 – калибром 82 мм).

В то же время, за указанный период было выпущено 8643 боеприпаса, из них: 65 – снарядов из танковых орудий, 1877 – снарядов из артиллерийских орудий (457 – калибром 152 мм, 1420 – калибром 122 мм), 6701 – мина, (калибром 120 мм – 2929, калибром 82 мм – 3772).

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В том числе, за указанный период, боевики осуществили 9 боевых столкновений в районах н.п. Богдановка (3 столкновения – 04.08.2016, 15.08.2016, 18.08.2016), н.п. Марьинка (06.08.2016), н.п. Старогнатовка (2 БС – 07.08.2016, 13.08.2016), н.п. Николаевка (13.08.2016), н.п. Новоалександровка (14.08.2016), н.п. Авдеевка (22.08.2016) во время которых НВФ применяли против подразделений сил АТО БМП, минометы, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. В результате боевых столкновений потери подразделений ВС Украины составили 2 в/сл. (санитарные – 2).

Кроме этого подчеркивается, что за последний период увеличилось количество прицельных обстрелов (до 97%) позиций ВС Украины, что приводит к увеличению боевых потерь среди военнослужащих ВС Украины.

Также со стороны боевиков продолжается активное ведение разведки с целью уточнения боевых порядков сил АТО и выявления объектов огневого поражения в тактической и оперативно-тактической глубине нашей обороны. К выполнению таких задач применяются ДРГ (наибольшая активность отмечалась в районах т.зв. “Бахмутского пути”, “Светлодарского выступа”, Горловки, Авдеевки, западных окраин Донецка, Павлополя И Широкино), БПЛА (до восьми в сутки), подразделения РЭР и РЭБ.

Отмечается также, что боевики открыто, в светлое время суток применили ствольную артиллерию в районах н.п. Попасная, Лебединское и продолжают расширять участки ведения боевых действий.

Вместе с тем, по данным, представленным в документах, увеличивается продолжительность обстрелов на подразделения сил АТО, наращивается интенсивность артиллерийского и минометного огня, предпринимаются попытки штурма.

Так, 13.08.2016 в районе н.п. Николаевка, Старогнатовка, а 15.08.2016 в районе н.п. Богдановка боевики в очередной раз предприняли попытки расширения подконтрольной территории (неудачную попытку штурма позиций сил АТО).

Указывается, что действия боевиков свидетельствуют о намерениях удерживать существующий уровень напряженности конфликта до получения уступок в решении политических вопросов и при возможности (успешном развитии событий) расширить подконтрольную территорию.