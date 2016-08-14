Ситуация на админгранице с Крымом остается напряженной – пограничники

Об этом в эфире канала «112 Украина» сообщил руководитель пресс-службы Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

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«Ситуация остается контролируемой, хотя и является напряженной. Однако все контрольные пункты въезда-выезда работают в штатном режиме. Мы в течение вчерашнего дня и сегодня утром не фиксировали перемещения вблизи админлинии техники оккупантов, а также не фиксировались пролеты их авиации, беспилотных летательных аппаратов», - сообщил он.

Как сообщал УНИАН, 10 августа в ФСБ России заявили, что предотвратили совершение терактов в оккупированном Крыму на «критически важных объектах инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова», которые якобы готовило Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Также в ФСБ заявили о ликвидации «украинской агентурной сети» и задержания группы «диверсантов».

Президент Украины Петр Порошенко назвал нелепыми и циничными обвинения России в адрес Украины в подготовке терактов в Крыму.

На следующий день глава государства поручил привести в повышенную боевую готовность все подразделения Вооруженных сил Украины в районах адмінкордону с Крымом и на Донбассе.