Посол о провокациях России в Крыму: не достигли цели на международной арене
Провокации России в аннексированном Крыму не достигли своей цели, учитывая реакцию на этот инцидент международного сообщества.
Об этом сообщил постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба, передает "Громадське".
"Очевидно, что главной своей цели Россия не достигла. Цель эта заключалась в том, чтобы возложить вину на Украину, выставить ее провокатором. Но мы видим по реакции как европейских СМИ так и официальных представителей, что этой цели Россия не достигла. Это главное", – сказал он.
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По словам Кулебы, отдельные "сдержанные" комментарии свидетельствуют о том, что в Европе не хотят обострения ситуации и призывают стороны воздержаться от эскалации конфликта.
"Насколько мне известно из моих контактов и контактов моих коллег – абсолютно четко следует, что провокация не прошла на международном уровне. Вину на Украину никто не возлагает", – сказал дипломат.
Как сообщал УНИАН, 10 августа в ФСБ России заявили, что предотвратили совершение терактов в оккупированном Крыму на "критически важных объектах инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова", которые якобы готовило Главное управление разведки Минобороны Украины.
Также в ФСБ заявили о ликвидации "украинской агентурной сети" и задержания группы "диверсантов".
В свою очередь президент Украины Петр Порошенко заявил о бессмысленности и циничности обвинения России в адрес Украины в подготовке терактов в Крыму.
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Секретарь СНБО Турчинов отметил, что заявление ФСБ РФ о подготовке Украиной терактов в Крыму является еще одним элементом гибридной войны, которую Россия ведет против Украины.
12 августа российские СМИ со ссылкой на источник в спецслужбах сообщили фамилии якобы сотрудников украинской разведки, которые были в составе так называемой "диверсионной группы", обнаруженной вблизи Армянска.
Сегодня в Министерстве обороны Украины заявили, что в Главном управлении разведки не существует лиц, которые, как утверждают российские спецслужбы, которые входили в состав так называемой крымской "диверсионной группы".