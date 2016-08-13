Посол о провокациях России в Крыму: не достигли цели на международной арене

Об этом сообщил постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба, передает "Громадське".

"Очевидно, что главной своей цели Россия не достигла. Цель эта заключалась в том, чтобы возложить вину на Украину, выставить ее провокатором. Но мы видим по реакции как европейских СМИ так и официальных представителей, что этой цели Россия не достигла. Это главное", – сказал он.

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По словам Кулебы, отдельные "сдержанные" комментарии свидетельствуют о том, что в Европе не хотят обострения ситуации и призывают стороны воздержаться от эскалации конфликта.

"Насколько мне известно из моих контактов и контактов моих коллег – абсолютно четко следует, что провокация не прошла на международном уровне. Вину на Украину никто не возлагает", – сказал дипломат.

Как сообщал УНИАН, 10 августа в ФСБ России заявили, что предотвратили совершение терактов в оккупированном Крыму на "критически важных объектах инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова", которые якобы готовило Главное управление разведки Минобороны Украины.

Также в ФСБ заявили о ликвидации "украинской агентурной сети" и задержания группы "диверсантов".

В свою очередь президент Украины Петр Порошенко заявил о бессмысленности и циничности обвинения России в адрес Украины в подготовке терактов в Крыму.

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Секретарь СНБО Турчинов отметил, что заявление ФСБ РФ о подготовке Украиной терактов в Крыму является еще одним элементом гибридной войны, которую Россия ведет против Украины.

12 августа российские СМИ со ссылкой на источник в спецслужбах сообщили фамилии якобы сотрудников украинской разведки, которые были в составе так называемой "диверсионной группы", обнаруженной вблизи Армянска.

Сегодня в Министерстве обороны Украины заявили, что в Главном управлении разведки не существует лиц, которые, как утверждают российские спецслужбы, которые входили в состав так называемой крымской "диверсионной группы".