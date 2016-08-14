В АП объяснили, что предусматривает приказ Порошенко о повышенной боеготовности
01:31, 14 августа 2016Война
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Спикер Администрации президента Александр Мотузяник в комментарии объяснил, какие меры предусмотрены указом Петра Порошенко об усилении боевой готовности из-за напряженной ситуации в Крыму.
Это усиление передовых подразделений, наблюдения и разведки / Фото УНИАН
Об этом он рассказал в эфире 112 Украина.
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"Все мероприятия являются не открытыми, однако в первую очередь могу сказать, что это усиление передовых подразделений, улучшение ведения наблюдения и разведки, и безусловно усиление наших подразделений, которые находятся вдоль админлинии между Херсонской областью и Крымом, и также подразделений в зоне АТО", - пояснил Мотузяник.
Он также отметил, что "опасность широкомасштабного военного вторжения существует уже не один год".
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