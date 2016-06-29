Гибель оперного певца на Донбассе: во Львовском горсовете рассказали детали будущих похорон

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Львовского городского совета.

Поминальное богослужение начнется в 11:00 во львовском Гарнизонном храме святых апостолов Петра и Павла. Оттуда похоронная процессия отправится к Лычаковскому кладбищу, где ориентировочно в 12:30 начнется чин похорон. Похоронят Василия Слипака на поле почетных захоронений №76.

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Как сообщал УНИАН, Василий Слипак погиб сегодня утром вблизи с. Луганское Донецкой области.

Василий Слипак - воспитанник Львовской хоровой капеллы «Дударик». Окончил Львовскую консерваторию. После завершения учебы во Львове работал в Парижской опере. На протяжении 20 лет жил во Франции. Два года назад ушел добровольцем на Донбасс, где воевал в составе 7-го отдельного батальона Добровольческого украинского корпуса.