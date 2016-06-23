Наследство от СССР: Полторак не исключает, что в некоторых подразделениях контрактники все еще красят бордюры

Об этом в интервью изданию "Новое время" рассказал министр обороны Украины Степан Полторак.

"Да, конечно, остались учебные центры, подразделения, где есть проблемы, нарушения дисциплины, где недостаточно хорошо обучают личный состав. Это все есть. Но если сравнить то, что было в 2014 году, с тем, что есть сейчас, - это совсем другие учебные подразделения, со всем другие подходы... По каждому конкретному случаю я буду принимать соответствующее правовое решение. Потому что это тоже то наследство, которое мы получили от Советского Союза", - сказал Полторак.

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Министр отметил, что одна из целей реформы - профессионализация армии.

"И тут несколько составляющих, начиная от комплектования военнослужащих по контракту и заканчивая созданием новых программ, новых методик, новой учебно-материальной базы. С 2015 года мы начали подготовку новых инструкторов. В Яворовском учебном центре, Бердичеве, Хмельницком", - добавил он.

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