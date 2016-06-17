Путин заявил, что согласен с Порошенко в вопросе "усиления миссии ОБСЕ"

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об это он сказал в ходе Санкт-Петербургского экономического форума.

«Согласен с Петром Алексеевичем Порошенко по поводу того, что нужно усилить миссию ОБСЕ. Вплоть до того, чтобы позволить наблюдателям миссии ОБСЕ иметь при себе стрелковое оружие», - сказал Путин.

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По его словам, можно принять и другие меры по повышению безопасности.

«Но нельзя, ссылаясь на то, что не все урегулировано в этой сфере, бесконечно откладывать решение ключевых вопросов политического характера», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, Порошенко заявил, что выборы на оккупированных территориях Донбасса возможны только после введения вооруженной полицейской миссии ОБСЕ, которая обеспечит безопасность.

По словам Порошенко, безопасный компонент состоит не просто в том, что прекращают стрелять, этого недостаточно. "Должны быть установлены на линии разграничения эффективные наблюдательные пункты, которые гарантируют выполнение условия о безопасности. Вместе с тем, должны быть установлены соответствующие посты международных сил, которые будут расположены в так называемых местах хранения оружия, и будут установлены соответствующие посты на неконтролируемом участке украинско-российской границы", - заявил президент.