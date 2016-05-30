На выходных в Днепр доставили 12 раненых из Авдеевки (фото)
17:04, 30 мая 2016Война
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За выходные в Днепропетровскую областную клиническую больницу им. Мечникова было доставлено 12 раненых из Авдеевки.
Авдеевка остается самой горячей точкой в зоне АТО / irivne.info
Об этом на своей странице в Facebook сообщил главный врач медучреждения Сергей Рыженко.
Отмечается, что среди раненых - 43-летний Анатолий, родом из Львовской области.
"В ближнем бою Анатолий получил "подарок" из подствольного гранатомета. Множественные осколочные ранения головы, нижних конечностей и сотрясение не убавили оптимизма у воина", - рассказал Рыженко.
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