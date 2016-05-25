"Горит "Бэха!": Появилось видео уничтожения БМП боевиков под Новотроицким
18:23, 25 мая 2016Война
10387
Опубликовало видео уничтожения украинскими военнослужащими БМП боевиков под Новотроицким.
REUTERS
Так, 24 мая пророссийские террористы попытались прорвать оборону у Новотроицкого.
Читайте такжеВ плен боевиков на Донбассе попали двое военных
"При поддержке боевых машин пехоты, снайперов, огня из гранатометов противник перешел к штурмовым действиям. Украинские воины открыли огонь на поражение и уничтожили вражескую БМП, после чего нападавшие отступили", - сообщили ранее в штабе АТО.
Видео выложил в Facebook боец Vasily Exdancer.
Отметим, ситуация в зоне АТО остается сложной. Боевики пророссийских незаконных вооруженных формирований не прекращают нарушать любые договоренности о деескалации конфликта.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter