"Горит "Бэха!": Появилось видео уничтожения БМП боевиков под Новотроицким

Так, 24 мая пророссийские террористы попытались прорвать оборону у Новотроицкого.

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"При поддержке боевых машин пехоты, снайперов, огня из гранатометов противник перешел к штурмовым действиям. Украинские воины открыли огонь на поражение и уничтожили вражескую БМП, после чего нападавшие отступили", - сообщили ранее в штабе АТО.

Видео выложил в Facebook боец Vasily Exdancer.

Отметим, ситуация в зоне АТО остается сложной. Боевики пророссийских незаконных вооруженных формирований не прекращают нарушать любые договоренности о деескалации конфликта.