Спецпредставитель ОБСЕ заявил об отсутствии прогресса в вопросе обмена заложников на Донбассе

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил по итогам сегодняшнего заседания Трехсторонней контактной группы в Минске.

Сайдик отметил, что сегодня во время заседания рабочей подгруппы по гуманитарным вопросам продолжилась интенсивная дискуссия по освобождению лиц, удерживаемых в связи с конфликтом на Донбассе.

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Как отметил спецпредставитель ОБСЕ, стало очевидным, что стороны имеют разные позиции по этому важному вопросу.

"К сожалению, в решении этого вопроса нет пока никакого прогресса", - сказал Сайдик.

Как сообщал УНИАН, 13 мая представитель Украины в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко заявляла, что пророссийские боевики удерживают в плену 114 украинцев.