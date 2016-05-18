Спецпредставитель ОБСЕ заявил об отсутствии прогресса в вопросе обмена заложников на Донбассе
Специальный представитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Мартин Сайдик заявляет об отсутствии прогресса в вопросе обмена заложников на Донбассе.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил по итогам сегодняшнего заседания Трехсторонней контактной группы в Минске.
Сайдик отметил, что сегодня во время заседания рабочей подгруппы по гуманитарным вопросам продолжилась интенсивная дискуссия по освобождению лиц, удерживаемых в связи с конфликтом на Донбассе.
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Как отметил спецпредставитель ОБСЕ, стало очевидным, что стороны имеют разные позиции по этому важному вопросу.
"К сожалению, в решении этого вопроса нет пока никакого прогресса", - сказал Сайдик.
Как сообщал УНИАН, 13 мая представитель Украины в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко заявляла, что пророссийские боевики удерживают в плену 114 украинцев.