СБУ: В заложниках Кремля и боевиков на Донбассе остаются 126 украинцев
14:51, 19 апреля 2016Общество
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По словам Грицака, 12 из них находятся на территории РФ.
В заложниках России и боевиков на Донбассе остаются 126 украинских граждан / УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель СБУ Василий Грицак сообщил сегодня журналистам.
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“126 человек в плену, 12 из них находятся на территории Российской Федерации, 114 - на оккупированной территории Украины”, - сообщил Грицак.
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