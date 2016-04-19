СБУ: В заложниках Кремля и боевиков на Донбассе остаются 126 украинцев

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель СБУ Василий Грицак сообщил сегодня журналистам.

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“126 человек в плену, 12 из них находятся на территории Российской Федерации, 114 - на оккупированной территории Украины”, - сообщил Грицак.