Россия продолжает поддерживать боевиков и привлекать свои войска к боям на Донбассе – Вершбоу

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил заместитель генерального секретаря НАТОАлександр Вершбоу сегодня на форуме по безопасности в Киеве.

Читайте такжеПоддержка Россией боевиков говорит о ее желании принести войну на всю территорию Украины

«Мир и безопасность в Украине зависят от действий Украины, от поддержки международного сообщества, а также от поведения РФ», - заявления он.

«Россия продолжает оказывать поддержку незаконным вооруженным формированием на востоке Украины, тренируя, предоставляя финансовые ресурсы и также напрямую привлекая российские войска и командиров», - добавил Вершбоу.

«То, что они говорят, что эти люди являются добровольцами, то, что они в отпусках. Над этим всем можно только посмеяться, поскольку результаты их присутствия очевидны», - сказал Вершбоу.