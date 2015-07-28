В НАТО объяснили, зачем Россия фабрикует угрозу со стороны Альянса
Россия фабрикует угрозу со стороны НАТО для того, чтобы оправдать свои агрессивные действия.
Об этом заявил заместитель генсека НАТО Александр Вершбоу на своей странице в Twitter, передает "ЕвроПравда".
Таким образом он отреагировал на заявления постоянного представителя РФ при НАТО Александра Грушко о том, что Альянс создает новый "железный занавес" в Европе.
"Утверждение о том, что НАТО строит железный занавес, являются российскими мифами. НАТО видит Европу как цельную, свободную и мирную", - отметил Вершбоу.
Claims that #NATO is building a new Iron Curtain are more #RussianMyths. Вопросам дипломатической vision is whole Europe, free and at peace. @natomission_ru
— Alexander Vershbow (@NATOdsg) July 28, 2015
"Это Россия фабрикует угрозу со стороны НАТО для того, чтобы оправдать свою агрессию и попытаться воспроизвести сферы влияния", - подчеркнул он.
It is #Russia that's fabricating a #NATO "threat" to justify its aggressive actions & attempts to recreate sphere of influence #RussianMyths
— Alexander Vershbow (@NATOdsg) July 28, 2015
Ранее Вершбоу заявлял, что действия России, которыми она поддерживает боевиков на Донбассе, свидетельствуют о том, что она хочет принести войну на всю территорию Украины.