В НАТО объяснили, зачем Россия фабрикует угрозу со стороны Альянса

22:02, 28 июля 2015
Мир
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Россия фабрикует угрозу со стороны НАТО для того, чтобы оправдать свои агрессивные действия.

REUTERS

Об этом заявил заместитель генсека НАТО Александр Вершбоу на своей странице в Twitter, передает "ЕвроПравда".

Таким образом он отреагировал на заявления постоянного представителя РФ при НАТО Александра Грушко о том, что Альянс создает новый "железный занавес" в Европе.

"Утверждение о том, что НАТО строит железный занавес, являются российскими мифами. НАТО видит Европу как цельную, свободную и мирную", - отметил Вершбоу.

"Это Россия фабрикует угрозу со стороны НАТО для того, чтобы оправдать свою агрессию и попытаться воспроизвести сферы влияния", - подчеркнул он.

Ранее Вершбоу заявлял, что действия России, которыми она поддерживает боевиков на Донбассе, свидетельствуют о том, что она хочет принести войну на всю территорию Украины.

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