В НАТО объяснили, зачем Россия фабрикует угрозу со стороны Альянса

Об этом заявил заместитель генсека НАТО Александр Вершбоу на своей странице в Twitter, передает "ЕвроПравда".

Таким образом он отреагировал на заявления постоянного представителя РФ при НАТО Александра Грушко о том, что Альянс создает новый "железный занавес" в Европе.

"Утверждение о том, что НАТО строит железный занавес, являются российскими мифами. НАТО видит Европу как цельную, свободную и мирную", - отметил Вершбоу.

Claims that #NATO is building a new Iron Curtain are more #RussianMyths. Вопросам дипломатической vision is whole Europe, free and at peace. @natomission_ru — Alexander Vershbow (@NATOdsg) July 28, 2015

"Это Россия фабрикует угрозу со стороны НАТО для того, чтобы оправдать свою агрессию и попытаться воспроизвести сферы влияния", - подчеркнул он.

It is #Russia that's fabricating a #NATO "threat" to justify its aggressive actions & attempts to recreate sphere of influence #RussianMyths — Alexander Vershbow (@NATOdsg) July 28, 2015

Ранее Вершбоу заявлял, что действия России, которыми она поддерживает боевиков на Донбассе, свидетельствуют о том, что она хочет принести войну на всю территорию Украины.