Порошенко вспомнил о "русском мире" и назвал количество военных и мирных жителей, погибших на Донбассе

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко сегодня во время выступления в Краматорске.

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"Почти 2,5 тысячи украинских героев отдали свою жизнь для того, чтобы освободить Донбасс, защитить его от так называемого "русского мира", почти 6,5 тысяч украинских гражданских были убиты в этой войне в результате эксперимента, который "русский мир" хотел провести над Украиной. Но Украина объединилась и продемонстрировала свою силу", - заявил он.