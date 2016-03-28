Порошенко вспомнил о "русском мире" и назвал количество военных и мирных жителей, погибших на Донбассе
15:18, 28 марта 2016Война
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На Донбассе погибли почти 2,5 тыс. военных и 6,5 тыс. гражданских лиц.
REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко сегодня во время выступления в Краматорске.
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"Почти 2,5 тысячи украинских героев отдали свою жизнь для того, чтобы освободить Донбасс, защитить его от так называемого "русского мира", почти 6,5 тысяч украинских гражданских были убиты в этой войне в результате эксперимента, который "русский мир" хотел провести над Украиной. Но Украина объединилась и продемонстрировала свою силу", - заявил он.
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