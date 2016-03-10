За сутки в зоне АТО погиб украинский военный, еще один ранен

За минувшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции один украинский военнослужащий погиб, еще один был ранен.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил представитель Администрации президента Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.

Он отметил, что военнослужащий погиб в результате подрыва на взрывном устройстве вблизи Новотошковского. Другой боец получил ранение также в результате подрыва - вблизи поселка Штормовое.