За сутки в зоне АТО погиб украинский военный, еще один ранен

13:44, 10 марта 2016
Война
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Военнослужащий погиб в результате подрыва на взрывном устройстве вблизи Новотошковского.

REUTERS

За минувшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции один украинский военнослужащий погиб, еще один был ранен.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил представитель Администрации президента Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.

Он отметил, что военнослужащий погиб в результате подрыва на взрывном устройстве вблизи Новотошковского. Другой боец получил ранение также в результате подрыва - вблизи поселка Штормовое.

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