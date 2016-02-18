Украинские военные подорвались на растяжке под Песками, один боец погиб
13:31, 18 февраля 2016Война
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Военнослужащие подорвались на растяжке, один погиб, двое ранены, еще один военный был ранен возле Марьинки.
Иллюстративная фотография / Фото УНИАН
За минувшие сутки в зоне АТО погиб один украинский военнослужащий, трое были ранены.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге спикер Администрации президента Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.
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"За минувшие сутки в результате боевых действий один украинский военнослужащий погиб и еще трое получили ранения", - сказал он.
По словам Мотузяника, это произошло, в частности, возле населенного пункта Пески, где "наши военнослужащие подорвались на растяжке, там один военнослужащий погиб, двое ранены, еще один военнослужащий был ранен возле Марьинки".
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