Украинские военные подорвались на растяжке под Песками, один боец погиб

За минувшие сутки в зоне АТО погиб один украинский военнослужащий, трое были ранены.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге спикер Администрации президента Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.

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"За минувшие сутки в результате боевых действий один украинский военнослужащий погиб и еще трое получили ранения", - сказал он.

По словам Мотузяника, это произошло, в частности, возле населенного пункта Пески, где "наши военнослужащие подорвались на растяжке, там один военнослужащий погиб, двое ранены, еще один военнослужащий был ранен возле Марьинки".