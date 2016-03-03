Разведка раскрыла имя российского кадрового офицера, который руководит боевиками в Донецке (фото)

Об этом сообщили в Главном управлении разведки при Минобороны Украины.

"Установлено, что полковник Чирков прибыл с должности "заместителя командира по работе с личным составом 28 отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа ВС РФ" (г.Екатеринбург), срок его командировки в Украину с декабря 2015 г. по июнь 2016 г., а место постоянного проживания и прохождения службы – город Екатеринбург", - отмечается в сообщении.

Читайте такжеБоевики захватили в заложники бригаду скорой помощи в Горловке – разведка

В разведке рассказали, что российский полковник находится в тяжелом морально-психологическом состоянии в связи с постоянными конфликтами с высшим командованием и затруднительным финансовым положением, связанным с систематическими задержками выплат денежного обеспечения, в т.ч. невыплатой надбавок за "особые условия службы".

Напомним, 28 февраля погибли двое и получили ранения трое российских военнослужащих из состава диверсионно-разведывательной группы, действовавшей на направлении н.п.Красногоровка.

"Идентифицировано одного из погибших – старший лейтенант Андрей Краснощеков", - говорится в сообщении разведки.