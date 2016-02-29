Разведка узнала имена погибших на Донбассе российских военных

Об этом сообщило Главное управление разведки при Минобороны Украины.

Отмечается, что 28 февраля погибли двое и получили ранения трое российских военнослужащих из состава диверсионно-разведывательной группы, действовавшей на направлении н.п.Красногоровка.

"Идентифицирован один из погибших – старший лейтенант Андрей Краснощеков", - говорится в сообщении разведки.

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Кроме того, в результате неосторожного обращения с минно-взрывными средствами при обустройстве минного поля в районе н.п.Сосновское погиб военнослужащий инженерно-саперной роты 9 особого мотострелкового полка морской пехоты (Новоазовск), гражданин России Дедаш Сергей Юрьевич.

Также в результате обстрела собственных сил получил тяжелые ранения военнослужащий того же полка Гончаров Дмитрий Александрович.

Ранее УНИАН сообщал, что через пункт пропуска "Должанский" в РФ вывезено два гроба с телами российских офицеров и пять мешков с останками тел российских солдат.