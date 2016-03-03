Боевики захватили в заложники бригаду скорой помощи в Горловке – разведка
14:22, 03 марта 2016Война
2471 0
Боевики в Горловке, находясь в состоянии алкогольного опьянения, захватили в заложники бригаду скорой помощи и причинили тяжкие телесные повреждения дежурному врачу.
REUTERS
Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны.
Читайте такжеОчередные потери РФ на Донбассе: в районе Марьинки погибли пять российских военных
«2 марта в Горловке (в районе улицы Комсомольская) военнослужащие 3-й отдельной мотострелковой бригады, находясь в состоянии алкогольного опьянения, захватили в заложники бригаду скорой помощи и причинили тяжкие телесные повреждения дежурному врачу», - говорится в сообщении.
На защиту медиков вышли около 20 жителей близлежащих домов.
Разведка также сообщает, что неудовлетворенность населения Донбасса присутствием и действиями российских оккупационных войск растет.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter