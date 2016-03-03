Боевики захватили в заложники бригаду скорой помощи в Горловке – разведка

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны.

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«2 марта в Горловке (в районе улицы Комсомольская) военнослужащие 3-й отдельной мотострелковой бригады, находясь в состоянии алкогольного опьянения, захватили в заложники бригаду скорой помощи и причинили тяжкие телесные повреждения дежурному врачу», - говорится в сообщении.

На защиту медиков вышли около 20 жителей близлежащих домов.

Разведка также сообщает, что неудовлетворенность населения Донбасса присутствием и действиями российских оккупационных войск растет.