Боевики на рассвете обстреляли позиции украинских военных из "Градов" (видео)

Об этом пресс-центр АТО сообщил на своей странице в Facebook.

"Сегодня утром боевики применили против сил АТО РСЗО БМ-21 "Град". Обстрел из реактивной артиллерии по позициям Вооруженных Сил Украины велся со стороны боевиков НВФ из Донецка по Красногоровке", - сказано в сообщении.

Отмечается, что по силам АТО было выпущено по меньшей мере по 10 реактивных снарядов в каждом отдельном случае.

Обстрел был осуществлен в 5:15 утра.

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Опубликовано Прес-центр штабу АТО 3 марта 2016 г.

Как известно, РСЗО "Град" по Минским соглашениям должны быть отведены от линии разграничения минимум на 21 км от линии разграничения.

Напомним, на днях украинская сторона предоставила представителям Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ информацию о наличии танков, САУ и 122-миллиметровых РСЗО “Град” в районах Енакиева, Донецка и Тореза.

Вчера в ОБСЕ заявили, что вторым решением Трехсторонней контактной группы оформлено полное прекращение учений с боевой стрельбой на линии соприкосновения. Данное решение распространяется на все виды оружия любого калибра и вступает в силу 4 марта этого года в полночь по киевскому времени.