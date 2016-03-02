Запрет на стрельбы возле линии соприкосновения коснется всех видов оружия - ОБСЕ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал по итогам заседания Трехсторонней контактной группы сегодня в Минске.

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”Вторым решением Трехсторонней контактной группы оформлено полное прекращение учений с боевой стрельбой на линии соприкосновения. Данное решение распространится на все виды оружия любого калибра и вступает в силу 4 марта этого года в полночь по киевскому времени”, - отметил Сайдик.

При этом он добавил, что выполнение данного решения, по его мнению, будет важнейшим шагом для установления полного режима прекращения огня на Донбассе.

Как сообщал УНИАН, сегодня Контактная группа подписала соглашение о прекращении учений в 30 км от линии соприкосновения.

Пресс-секретарь представителя Украины в Трехсторонней контактной группе Леонида Кучмы Дарка Олифер заявила, что ”представители отдельных районов Донецкой и Луганской областей совместно с представителями вооруженных сил Российской Федерации регулярно проводят такие учения”.

”Выстрелы во время таких учений носят провокационный характер и могут повлечь за собой ответную реакцию точно так же, как и залпы орудий во время боевых действий. Кроме того, СММ ОБСЕ фиксирует все выстрелы, которые имеют место вдоль линии соприкосновения”, - заявила пресс-секретарь Кучмы.

Вместе с тем она отметила, что Украина не проводит учения в этой части Донбасса.