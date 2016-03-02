В Минске договорились прекратить учебные стрельбы возле линии разграничения

В Минске трехсторонняя контактная группа подписала документ о запрете учений со стрельбой в 30-километровой зоне у линии разграничения. Об этом сообщила пресс-секретарь представителя Украины в Трехсторонней контактной группе, экс-президента Украины Леонида Кучмы Дарка Олифер в Facebook.

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Сегодня по итогам заседания Трехсторонней контактной группы в Минске подписаны два документа.

"В первом соглашении речь идёт о прекращении учений с боевой стрельбой вдоль 30-километровой зоны вдоль линии соприкосновения", - сообщила Олифер.

Как отметила пресс-секретарь Кучмы, ”представители отдельных районов Донецкой и Луганской областей совместно с представителями вооруженных сил Российской Федерации регулярно проводят такие учения”.

"Выстрелы во время таких учений носят провокационный характер и могут повлечь за собой ответную реакцию точно так же, как и залпы орудий во время боевых действий. Кроме того, СММ ОБСЕ фиксирует все выстрелы, которые имеют место вдоль линии соприкосновения", - заявила пресс-секретарь Кучмы.

Вместе с тем она отметила, что Украина не ведёт учений в этой части Донбасса.

По ее словам, данное соглашение вступает в силу с 4 марта 2016 года.

Ранее представитель Украины в гуманитарной подгруппе Ирина Геращенко заявляла, что разминирование может начаться весной, когда это позволят погодные условия.

Как сообщалось, сегодня около полудня в Минске началась встреча Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.