Штаб АТО: "горячей" точкой ночью стала Красногоровка – 40 вражеских обстрелов

Ночь в зоне АТО была неспокойной, уже с 18.00 российские наемники активно обстреливали укрепления ВСУ. Об этом штаб АТО сообщает на своей странице в Facebook.

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Позиции украинских войск вблизи Луганского, Зайцево, Авдеевки, Песков, Опытного и Марьинки российские террористы обстреляли из стрелкового оружия, крупнокалиберных пулеметов и гранатометов различных систем.

"Горячее всего" было под Красногоровкой, где 40 раз боевики из минометов калибра 120 и 82 мм обстреляли опорные пункты наших войск.

Кроме того, неприцельный огонь из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов террористы вели по укреплениям вблизи Майорска и Троицкого.

После полуночи активность обстрелов со стороны боевиков несколько снизилась. Около 3.00 ночи из гранатометов и стрелкового оружия был обстрелян опорный пункт в Песках.

Зафиксированы обстрелы позиций ВСУ и на Луганском направлении. Так, неприцельным огнем из миномета калибром 82 мм в районе Богуславского российские наемники пытались спровоцировать ответный огонь.

В штабе подчеркивают, что в течение минувших суток украинские военнослужащие огонь в ответ не открывали.