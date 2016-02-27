В Минобороны прокомментировали выход боевиков из Широкино: террористы хотят применить тактику "удар в спину"

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение сегодня в Харькове в комментарии журналистам высказал министр обороны Украины Степан Полторак.

Министр не исключил, что эту ситуацию незаконные вооруженные формирования могут использовать для того, чтобы обвинить Украину в срыве Минских договоренностей.

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"Здесь вопрос немножко не связан с военной хитростью боевиков, я так думаю. Они ушли, но они там оставили все заминированным. Я думаю, что они пытаются нас поймать хоть на чем-то, они пытаются нас провоцировать. Они хотят, чтобы мы зашли в Широкино, и затем совершить там террористические акты, подорвать наши подразделения, в том числе, обвинив после этого нас в том, что мы нарушаем переговоры, что мы первые вошли. Это тактика боевых действий террористов: "удар в спину", - сказал Полторак.

Он в очередной раз подчеркнул, что украинская армия будет выполнять Минские соглашения.

"Мы будем выполнять Минские договоренности. По Минским договоренностям мы должны прекратить огонь", - подчеркнул Полторак.

Как сообщал УНИАН, украинские военнослужащие 24 февраля взяли под контроль поселок Широкино возле Мариуполя, часть которого почти 1,5 года раньше контролировали террористы "ДНР".