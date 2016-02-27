В Минобороны прокомментировали выход боевиков из Широкино: террористы хотят применить тактику "удар в спину"

12:19, 27 февраля 2016
Война
16571 2

Выход незаконных вооруженных формирований из Широкино вблизи Мариуполя является провокацией против украинских военных.

facebook.com/Стас Кухарчук

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение сегодня в Харькове в комментарии журналистам высказал министр обороны Украины Степан Полторак.

Министр не исключил, что эту ситуацию незаконные вооруженные формирования могут использовать для того, чтобы обвинить Украину в срыве Минских договоренностей.

Читайте такжеСМИ узнали, почему боевики покинули Широкино

"Здесь вопрос немножко не связан с военной хитростью боевиков, я так думаю. Они ушли, но они там оставили все заминированным. Я думаю, что они пытаются нас поймать хоть на чем-то, они пытаются нас провоцировать. Они хотят, чтобы мы зашли в Широкино, и затем совершить там террористические акты, подорвать наши подразделения, в том числе, обвинив после этого нас в том, что мы нарушаем переговоры, что мы первые вошли. Это тактика боевых действий террористов: "удар в спину", - сказал Полторак.

Он в очередной раз подчеркнул, что украинская армия будет выполнять Минские соглашения.

"Мы будем выполнять Минские договоренности. По Минским договоренностям мы должны прекратить огонь", - подчеркнул Полторак.

Как сообщал УНИАН, украинские военнослужащие 24 февраля взяли под контроль поселок Широкино возле Мариуполя, часть которого почти 1,5 года раньше контролировали террористы "ДНР".

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter