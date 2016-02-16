Ситуация в зоне АТО обострилась: наиболее ожесточенные бои продолжаются на линии фронта Зайцево - Майорск

На протяжении прошедших суток ситуация в зоне АТО обострилась, противник совершил 79 обстрелов украинских позиций, выпустив более 200 мин из минометов различного калибра.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь Администрации президента Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.

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"Вчера обстановка на линии соприкосновения обострилась. В общем каждый третий вражеский обстрел противник ведет из тяжелого вооружения, запрещенного Минскими договоренностями, - минометов", - сказал Мотузяник.

По его словам, на Луганском направлении противник дважды нарушил режим тишины севернее Бахмутской трассы. Оба обстрелы продолжались по 20 минут. В одном случае силы АТО открыли огонь.

На Донецком направлении вчера по украинским позициям было выпущено более 200 мин. Также оккупанты применили самоходные артиллерийские установки.

На Светлодарской дуге противник 4 раза обстрелял украинские позиции, в том числе один раз - из БМП.

Как отметил Мотузяник, наиболее ожесточенные бои продолжаются на линии фронта Зайцево - Майорск. Вчера на этих рубежах произошло более 10 вражеских минометных обстрелов. Кроме того, оккупанты применили артиллерию - 122-миллиметровые САУ «Гвоздика». Также 15 вражеских обстрелов позиций сил АТО произошло южнее, вблизи поселка Новгородское.

Неспокойная обстановка остается и в районе Донецкого аэропорта, однако здесь оккупанты не применяли тяжелое вооружение.

В то же время на Мариупольском направлении продолжаются систематические обстрелы передовых позиций сил АТО вблизи Красногоровки и Марьинки. Враг применяет широкий спектр вооружений - от стрелкового оружия до минометов. Обычно оккупанты активизируются около 17 часов и ведут плотный огонь в течение двух-трех последующих часов.

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Кроме того, вчера между Николаевкой и Докучаевском произошло боестолкновение сил АТО с оккупантами - в темное время суток вражеская ДРГ атаковала украинский опорный пункт.

Незаконные вооруженные формирования обстреливали также украинские позиции на участке фронта от Павлополя до Азовского моря. Зафиксировано около 10 минометных обстрелов со стороны врага, сказал Мотузяник.