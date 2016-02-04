В штабе АТО рассказали, как боевики применяют в Зайцево тактику "выжженой земли"

Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО.

"После вынужденного закрытия руководством АТО контрольного пункта въезда/выезда "Зайцево" пророссийские боевики начали применять тактику "выжженной земли", - говорится в сообщении.

В ночь с 3 на 4 февраля по позициям Вооруженных Сил Украины в населенных пунктах Зайцево и Майорске террористы выпустили более 150 мин из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 и 82 мм.

"Вместо того, чтобы прекратить огонь и создать безопасные условия для возобновления работы КПВВ "Зайцево", руководство так называемой "ДНР" приняло решение стереть с лица земли весь населенный пункт", - отметили в штабе.

Подобные действия наблюдаются и на других направлениях. В частности, вблизи Коминтерново на Мариупольском направлении и Трехизбенки на Луганском.

По оперативной информации штаба АТО, боевики "ДНР/ЛНР" с целью увеличения своего финансового, материального, технического и других видов обеспечения со стороны РФ распространяют слухи и открыто дезинформируют своих российских кураторов о подготовке сил АТО к наступлению.

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При этом применяют следующие способы: мобильными группами открывают огонь в направлении НЗФ, который представляется как огневая подготовка к наступлению сил АТО.

«Российским кураторам предоставляется информация, полученная якобы от местного населения, проживающего на подконтрольной украинской власти территории, о большом скоплении войск и техники ВС Украины на направлениях якобы возможного наступления», - добавили в штабе.