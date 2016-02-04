За сутки в зоне АТО получил ранение один украинский военный

Об этом сообщил представитель администрации президента по вопросам АТО Александр Мотузяник.

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По его словам, один боец получил ранение вблизи Горловки в Донецкой области.

Как сообщал УНИАН, за предыдущие сутки в зоне АТО получили ранения двое украинских военных, ни один не погиб.