За сутки в зоне АТО получил ранение один украинский военный
13:12, 04 февраля 2016Война
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За минувшие сутки в зоне АТО не погиб ни один украинский военнослужащий.
Один боец получил ранения вблизи Горловки / УНИАН
Об этом сообщил представитель администрации президента по вопросам АТО Александр Мотузяник.
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По его словам, один боец получил ранение вблизи Горловки в Донецкой области.
Как сообщал УНИАН, за предыдущие сутки в зоне АТО получили ранения двое украинских военных, ни один не погиб.
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