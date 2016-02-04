За сутки в зоне АТО получил ранение один украинский военный

13:12, 04 февраля 2016
Война
2538 0

За минувшие сутки в зоне АТО не погиб ни один украинский военнослужащий.

УНІїАН

Об этом сообщил представитель администрации президента по вопросам АТО Александр Мотузяник.

Читайте такжеБоевики активизировались по всей линии фронта: 55 обстрелов за сутки

По его словам, один боец получил ранение вблизи Горловки в Донецкой области.

Как сообщал УНИАН, за предыдущие сутки в зоне АТО получили ранения двое украинских военных, ни один не погиб.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter