За сутки в зоне АТО ранены двое военнослужащих - Лысенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга сообщил пресс-секретарь Администрации президента по вопросам АТО Андрей Лысенко.

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"За минувшие сутки в результате боевых действий погибших нет, но двое наших воинов получили ранения", - сообщил Лысенко.

Как сообщалось, боевики на Донбассе продолжают пренебрегать договоренностями о режиме тишины. Все чаще они применяют по украинским позициям минометы. Также возобновились обстрелы Майорска и Зайцево.