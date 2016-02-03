За сутки в зоне АТО ранены двое военнослужащих - Лысенко
13:05, 03 февраля 2016Война
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За минувшие сутки в результате боевых действий в зоне проведения Антитеррористической операции получили ранения двое украинских военных.
REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга сообщил пресс-секретарь Администрации президента по вопросам АТО Андрей Лысенко.
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"За минувшие сутки в результате боевых действий погибших нет, но двое наших воинов получили ранения", - сообщил Лысенко.
Как сообщалось, боевики на Донбассе продолжают пренебрегать договоренностями о режиме тишины. Все чаще они применяют по украинским позициям минометы. Также возобновились обстрелы Майорска и Зайцево.
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