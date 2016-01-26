В результате боя у Новоселовки силы АТО отбросили подошедших боевиков – ИС

Об этом свидетельствуют оперативные данные группы «Информационное сопротивление».

По данным группы, в районе юго-восточнее Новоселовки группе боевиков удалось подойти на близкую дистанцию к одному из передовых опорных пунктов украинских войск. Разгорелся стрелковый бой, в результате которого противник был отброшен. Отход боевиков прикрывался огнем из двух единиц 82-мм минометов.

ИС также сообщает, что «в районе восточнее Новгородского боевики попытались накрыть плотным огнем из стрелкового вооружения и гранатометов передовые НП сил АТО, но неудачно».

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«В частности, группа пехоты противника вышла на нейтральную полосу со стороны Железной Балки и открыла огонь, но была накрыта ответным огнем сил АТО и отошла на исходный рубеж, отход прикрывался огнем 82-мм миномета и пары АГС-17», - отмечается в сообщении.

Южнее Марьинки фиксировалась перегруппировка подразделений террористов на переднем крае, прикрываемая огнем из СПГ-9 и ЗУ-23-2.

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