Боевики сосредоточили огонь в районе Донецкого аэропорта - штаб

07:40, 17 января 2016
Война
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Боевики на Донбассе продолжают вести вооруженные провокации, которые активизируются с наступлением сумерек.

REUTERS

Об этом пресс-служба штаба АТО сообщает на странице в Facebook.

"Наибольшее количество обстрелов зафиксировано за прошедшие сутки в районе Донецкого аэропорта. Там, неподалеку Песков и Опытного, захватчики неоднократно обстреливали наши опорные пункты из гранатометов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

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Также вооруженные провокации происходили и на других участках фронта.

На Мариупольском направлении украинские позиции были обстреляны из стрелкового оружия в районе Старогнатовки.

Всего в течение минувших суток боевики 36 раз нарушали режим "полной тишины" в зоне проведения АТО. Несколько обстрелов украинских позиций со стороны террористов зафиксировано и после полуночи.

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