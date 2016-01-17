Боевики сосредоточили огонь в районе Донецкого аэропорта - штаб

Об этом пресс-служба штаба АТО сообщает на странице в Facebook.

"Наибольшее количество обстрелов зафиксировано за прошедшие сутки в районе Донецкого аэропорта. Там, неподалеку Песков и Опытного, захватчики неоднократно обстреливали наши опорные пункты из гранатометов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

Читайте такжеВ Коминтерново боевики не пустили ОБСЕ осмотреть дома, где может быть запрещенное вооружение

Также вооруженные провокации происходили и на других участках фронта.

На Мариупольском направлении украинские позиции были обстреляны из стрелкового оружия в районе Старогнатовки.

Всего в течение минувших суток боевики 36 раз нарушали режим "полной тишины" в зоне проведения АТО. Несколько обстрелов украинских позиций со стороны террористов зафиксировано и после полуночи.