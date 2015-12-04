Боевики активно усиливают тактические группы в районе Горловки и Ясиноватой - Тымчук

Террористы активно усиливают свои тактические группы в районе Горловки и Ясиноватой.

Об этом сообщил координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук на своей странице Facebook.

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«В район н.п. Горловка активно прибывает грузовой транспорт с боеприпасами (по 10-15 машин в сутки), также зафиксирована переброска бронетехники (за сутки - 4 ед. БМП-1,2 и 2 ед. МТ-ЛБ). В районе н.п. Крутая Балка (Ясиноватский район) боевики сосредоточили не менее усиленной роты с бронетехникой (8-9 ББМ - в основном МТ-ЛБ, несколько БТР и БМП, 1 БРДМ-2) и миномётами (5-6 единиц 82-мм и 2 ед. 120-мм). Также в данном районе зафиксирована батарея 100-мм противотанковых орудий МТ-12 (замаскирована в частном секторе)», - написал Тымчук.