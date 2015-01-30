Боевики перебрасывают под Горловку бронетехнику и наемников из "Оплота" - Тымчук

В районе между Ясиноватой и Горловкой противник продолжает усиливать свою тактическую группу с целью контроля за трассой Донецк – Горловка, периодически пытаясь продвинуться в сторону Авдеевки.

Об этом сообщает координатор группы «Информационное сопротивление», народный депутат Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

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"Однако добиться ощутимого оттеснения украинских войск террористам не удаётся. На протяжении последних суток зафиксирована переброска противником из Донецка и Енакиево в данный район дополнительных сил (главным образом из состава бандформирований «Восток» и «Оплот») – всего до 550 чел. и 14 ед. бронетехники", - говорится в сообщении.

В Алчевск прибыли для доукомплектования вооружением и техникой подразделения боевиков из состава так называемой бригады «Призрак», понесшие серьезные потери севернее Дебальцево (потеряно до 15 единиц ББМ и танков, общие потери в личном составе превышают 100 чел.). Фактически, передовые подразделения «бригады», участвовавшие в боях за н.п. Троицкое и Красный Пахарь, в результате боёв из-за потерь стали небоеспособными.