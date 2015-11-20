В ГШУ анонсировали первые учения украинско-польско-литовской бригады

Об этом сообщает Генштаб Вооруженных сил Украины на своей странице в Facebook.

Читайте такжеСитуация в Донбассе остается сложной, боевики 30 раз обстреляли позиции сил АТО - штаб

"Первые военные учения литовско-польско-украинской бригады запланированы на февраль 2016. Один из вызовов, который появляется перед многонациональным подразделением, – слаженность действий", - говорится в сообщении.

"Литва и Польша являются членами НАТО, а Украина пока нет. Стандарты НАТО, о которых много вспоминают, говоря о реформировании украинской армии, включают в себя такое понятие как "оперативная совместимость". Речь идет о способности военных подразделений разных государств действовать совместно и эффективно", - отмечают в Генштабе.

С этой целью сейчас в Литве проходят совместные учения украинских, литовских и польских военных. "Канадские вооруженные силы активно им в этом помогают, о чем легко догадаться из названия учений "Кленовая арка 2015", - говорится в сообщении.

Напомним, "Литполукрбриг" - многонациональная военная бригада, которая была создана в 2014 году из вооруженных сил Литвы, Польши и Украины