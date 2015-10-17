Возле Луганской ТЭС обнаружен склад боеприпасов

Как говорится в сообщении пресс-службы Главного управления МВД в Луганской области, склад боеприпасов обнаружен 16 октября.Читайте такжеНа Луганщине правоохранители обнаружили тайник с оружием - СБУИз схрона изъято: ручной противотанковый огнемет «Шмель»; выстрел к ПТУР - 2 шт; 3 ручные гранаты Ф-1 с запалами; ручные гранаты РГН с запалами - 6 шт; тротиловую шашку массой 400 гр; зажигательную трубку ЗТП-150; патроны к АК-74 калибра 5,45 мм - 210 шт.

Данный факт квалифицирован по ст. 263 Уголовного кодекса ("незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами"). Принимаются меры по установлению владельцев изъятого.