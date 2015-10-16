В Артемовске СБУ обнаружила тайник с боеприпасами и ПЗРК "Игла"

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, из тайника изъят переносной зенитно-ракетный комплекс "Игла" с комплектующими к нему, 53 гранаты Ф1 и РГД-5, 17 выстрелов к станкового гранатомета, 11 мин калибра 82 мм, 115 минных детонаторов, большое количество патронов различного калибра.

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Арсенал передан в центр хранения бронетанкового вооружения и техники ВС Украины. Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.

Кроме того, по данным пресс-центра, в поселке Крымское Новоайдарского района Луганщины сотрудники военной контрразведки и объединенного штаба СБУ совместно с военнослужащими Вооруженных сил обнаружили тайник с противопехотными минами.

Из схрона, который был оборудован вблизи нежилой развалившейся здания, изъяли 11 противопехотных мин различных модификаций, выстрелы к ручному противотанковому гранатомету и осколочно-фугасный снаряд калибра 152 мм.