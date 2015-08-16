По делу о крушении Boeing могут создать межгосударственный суд
Малайзия рассмотрит вариант создания межгосударственного суда для привлечения виновных в крушении Boeing на востоке Украины.
Об этом заявил 16 августа министр транспорта Малайзии Лиоу Тионг Лай, передает ТАСС.
"После того, как Совет Безопасности ООН не поддержал идею создания международного трибунала, мы рассмотрим план "В", - отметил глава ведомства.
По его словам, "речь идет о формировании межгосударственного суда либо же о передаче этого дела в поле юрисдикции Международного уголовного суда".
Справка УНИАН. 17 июля 2014 года в небе над Донецкой областью поддерживаемые Россией террористы сбили самолет компании Malaysia Airlines, выполнявший рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Самолет был сбит из ЗРК "Бук". Все 298 человек, которые находились на борту, погибли.
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Малайзия внесла в Совет безопасности ООН проект резолюции о создании международного трибунала по расследованию авиакатастрофы. Ранее с инициативой создания трибунала выступили Австралия, Бельгия, Нидерланды и Украина.
Россия 29 июля на заседании Совета безопасности ООН применила вето к резолюции о создании международного трибунала.
После голосования министр иностранных дел Нидерландов Берт Кундерс заявил, что Нидерланды, Малайзия, Австралия, Бельгия и Украина продолжат поиски механизмов для привлечения к ответственности тех, кто сбил "Боинг".
11 августа Совет безопасности Нидерландов сообщил, что совместная следственная группа по расследованию катастрофы рейса МН17 нашла несколько фрагментов, которые могут принадлежать ракете с ЗРК "Бук". Эти части были найдены во время предыдущей миссии на востоке Украины и находятся в распоряжении уголовного следственной группы MH17 и Совета безопасности Нидерландов.